Дамбу в Челябинской области прорвало из-за осадков

Осадки стали причиной разрушения плотины в поселке Киалим Челябинской области 26 июля, сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

Эвакуация и прорыв дамбы: МЧС полностью освободили от воды поселок Киолим

По его словам, вода уже ушла из поселка. Специалисты ликвидируют последствия подтопления.

Ранее стало известно, что в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области в поселке Киолим затопило 20 домов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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