Дамбу в Челябинской области прорвало из-за осадков
27 июля 202415:43
Осадки стали причиной разрушения плотины в поселке Киалим Челябинской области 26 июля, сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.
По его словам, вода уже ушла из поселка. Специалисты ликвидируют последствия подтопления.
Ранее стало известно, что в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области в поселке Киолим затопило 20 домов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru