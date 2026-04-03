Третьяковка передаст храму Христа Спасителя две иконы Богоматери

Третьяковская галерея передаст в безвозмездное пользование Кафедральному соборному Храму Христа Спасителя в Москве две иконы Богоматери. Об этом говорится в сообщении учреждения.

Речь идет об иконах «Богоматерь Владимирская» первой трети XII века и «Богоматерь Донская» конца XIV века. Образа будут выставлены в храме Христа Спасителя 4 апреля, пишет RT. После завершения реставрационных работ в Большом храме Донского ставропигиального мужского монастыря икону «Богоматерь Донская» разместят в его иконостасе.

Как отметили в Третьяковской галерее, иконы останутся частью государственного Музейного Фонда России и будут числиться в собрании учреждения.

«В соответствии с условиями договора о передаче, специалистам Галереи предоставляется беспрепятственный доступ... для регулярного осмотра и мониторинга состояния сохранности, а сами иконы будут размещены в специализированных витринах», - указано в сообщении.

Ранее Третьяковская галерея опровергла данные о повреждении музейных ценностей из-за протечки крыши в депозитарии музея в Лаврушинском переулке.

