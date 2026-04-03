В Германии 12 человек пострадали от взрыва петарды в вагоне поезда
Мужчина взорвал петарду в вагоне скоростного поезда в Германии, есть пострадавшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление округа Рейн-Зиг.
Как сообщают СМИ, 20-летний злоумышленник в маске взорвал петарду в вагоне и угрожал совершить теракт. Мужчину задержали. У него нашли нож и две дымовые гранаты, пишет Ura.ru.
По данным полиции, в результате ЧП как минимум 12 человек получили легкие травмы.
«Один человек, предположительно, получил акустическую травму и был доставлен в больницу в Бонне», - указано в сообщении.
Из поезда эвакуировали 180 пассажиров. Полиция провела обыск в вагонах, опасных предметов не обнаружили.
Ранее в немецком Золингене несколько человек были ранены при нападении с ножом.
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»