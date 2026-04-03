В Германии 12 человек пострадали от взрыва петарды в вагоне поезда

Мужчина взорвал петарду в вагоне скоростного поезда в Германии, есть пострадавшие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицейское управление округа Рейн-Зиг.

Как сообщают СМИ, 20-летний злоумышленник в маске взорвал петарду в вагоне и угрожал совершить теракт. Мужчину задержали. У него нашли нож и две дымовые гранаты, пишет Ura.ru.

По данным полиции, в результате ЧП как минимум 12 человек получили легкие травмы.

«Один человек, предположительно, получил акустическую травму и был доставлен в больницу в Бонне», - указано в сообщении.

Из поезда эвакуировали 180 пассажиров. Полиция провела обыск в вагонах, опасных предметов не обнаружили.

Ранее в немецком Золингене несколько человек были ранены при нападении с ножом.

