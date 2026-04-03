В двух районах Нижнего Новгорода упали обломки БПЛА

Военные отражают атаку беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Как отметил губернатор, обломки БПЛА упали в Приокском и Кстовском районах в Нижнем Новгороде, а также в городе Бор.

«Имеются повреждения инженерных коммуникаций и остекления нескольких жилых домов», - написал Никитин в своем канале в мессенджере Мах.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее обломки БПЛА упали в Калуге, пострадали двое мужчин, напоминает Ura.ru.

