В двух районах Нижнего Новгорода упали обломки БПЛА
3 апреля 202611:58
Военные отражают атаку беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.
Как отметил губернатор, обломки БПЛА упали в Приокском и Кстовском районах в Нижнем Новгороде, а также в городе Бор.
«Имеются повреждения инженерных коммуникаций и остекления нескольких жилых домов», - написал Никитин в своем канале в мессенджере Мах.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее обломки БПЛА упали в Калуге, пострадали двое мужчин, напоминает Ura.ru.
