Спасатель рассказал, как выбраться из провалившегося под лед автомобиля
Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов В эфире НСН рассказал о шансах на спасение из уходящего под лед автомобиля.
Около 30 автомобилей ушли под воду в Приморском крае. Инцидент произошел в бухте Воевода на острове Русский. Рыбаки оставили свои машина на стихийной автостоянке на льду в пяти метрах от берега. В МЧС России по региону сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.
В пресс-службе ведомства уточнили, что глубина в этом месте колеблется от от полутора до двух метров. Автомобили провалились частично, и часть автовладельцев уже самостоятельно выехали на берег.
Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН назвал ситуацию, когда человек тонет в автомобиле, который уходит под лед, самой экстремальной. Спасатель считает, что подготовиться к тому, чтобы выбраться из уходящего под лед автомобиля, практически невозможно.
«Это очень тяжелая, крайне экстремальная ситуация. У людей нет возможности ее промоделировать и потренироваться в вариантах спасения. Холодная вода сковывает человека, у него может произойти спазм, от страха он может вдохнуть – и захлебнуться. Поэтому шансов спастись у человека не так много, но все-таки они есть», - заявил эксперт.
Эдуард Халилов порекомендовал, в первую очередь, попытаться сохранить спокойствие и подготовить к эвакуации из салона тонущего автомобиля вначале детей и женщин, затем выбираться самому сильному.
«Вода в салон будет проникать, но не быстро. Не нужно пытаться открыть дверь. Нужно как можно быстрее снять верхнюю одежду, которая может зацепиться за элементы автомобиля и помешать человеку эвакуироваться. Когда вода наберется в салон по максимуму, надо набрать как можно больше воздуха, только тогда отрыть дверь, вытолкнуть людей из салона. Нужно постараться включить фары, чтобы люди на льду могли понять, где вас искать.
На реке, где есть течение, задача человека – выбраться в ту же полынью, в которую провалился автомобиль. Иначе человека снесет течением, и он самостоятельно не сможет пробить руками, ногами или головой лед», - напомнил спасатель.
Эдуард Халилов призвал не допускать выезд машин на лед, особенно на реках.
«Самое главное правило – не допускать опасных ситуаций в своей жизни. В идеале – чтобы люди вообще не выезжали в машинах на лед. Он может быть даже толстым, но бывают места, которые не успевают сильно промерзать – и масса автомобиля продавливает их. Не нужно выезжать на замерзшие водоемы», - предостерег собеседник НСН.
Ранее заместитель начальника отдела безопасности на водах управления ГИМС МЧС России Дмитрий Лукичев в эфире НСН рассказал о том, какие правила следует соблюдать на водоемах зимой.
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