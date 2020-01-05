Спасатель рассказал, как выбраться из провалившегося под лед автомобиля

Около 30 автомобилей ушли под воду в Приморском крае. Инцидент произошел в бухте Воевода на острове Русский. Рыбаки оставили свои машина на стихийной автостоянке на льду в пяти метрах от берега. В МЧС России по региону сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе ведомства уточнили, что глубина в этом месте колеблется от от полутора до двух метров. Автомобили провалились частично, и часть автовладельцев уже самостоятельно выехали на берег.

Аттестованный эксперт по выживанию Эдуард Халилов в эфире НСН назвал ситуацию, когда человек тонет в автомобиле, который уходит под лед, самой экстремальной. Спасатель считает, что подготовиться к тому, чтобы выбраться из уходящего под лед автомобиля, практически невозможно.

«Это очень тяжелая, крайне экстремальная ситуация. У людей нет возможности ее промоделировать и потренироваться в вариантах спасения. Холодная вода сковывает человека, у него может произойти спазм, от страха он может вдохнуть – и захлебнуться. Поэтому шансов спастись у человека не так много, но все-таки они есть», - заявил эксперт.