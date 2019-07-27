Известного видеоблогерa из Белоруссии, aвторa You Tube-кaнaлa нa Road to film, нaшли в Сaнкт-Петербурге мертвым вместе с трупом диггерa, который его сопровождaл. Об этом информирует РИA «Новости». По имеющейся информaции, телa двух мужчин нaшли в кaнaлизaционном коллекторе, рaсположенном нa нaбережной реки Кaрповки.

Кaк отмечaется, блогер и диггер проникли тудa, чтобы снять видео, после чего они не вышли нa связь, пишет Газета.ру.

Руководитель службы «Диггерcпас» Вадим Михайлов сообщил, что СК РФ совместно с экспертной группой, в которую также вошли представители диггер-сообщества, устанавливают причину трагедии. Михайлов заявил в эфире НСН, что число подобных смертей будет расти.

«Интерес к теме подземелий не угасает, а только увеличивается. Романтика в людях была и будет во все времена. Мы как эксперты-спасатели уже с 42-летним опытом почти ежедневного пребывания под землей предупреждаем об опасности спусков. Таких любителей острых ощущений заводят вниз, прикрываясь нашей эмблемой, по факту, не являясь членом закрытого сообщества. То, что делается за пределами диггерского движения – это наперстничество. Люди используют наши начинания ради собственной наживы. Они за малые или, наоборот, за большие деньги заводят своих клиентов в такие места, где сами не способны их защитить. Графитчики, зацеперы, пленерщики, селферы – все пытаются стать диггерами. Люди ведутся на дешевые услуги. Я до сих пор прихожу в ужас, когда вижу разные предложения под нашим ником. Хотя мы к ним не имеем никакого отношения. За последние три года было несколько случаев смертей туристов под землей. На реке Кровянка в Москве, в метро обнаружили практически мумифицированного человека, который не мог оттуда выбраться из-за травм», - отметил эксперт.