Российский диггер назвал подземные экскурсии современным безумием
Руководитель службы «Диггерcпас» Вадим Михайлов назвал в эфире НСН четыре причины, по которым в России нет подземного туризма.
Известного видеоблогерa из Белоруссии, aвторa You Tube-кaнaлa нa Road to film, нaшли в Сaнкт-Петербурге мертвым вместе с трупом диггерa, который его сопровождaл. Об этом информирует РИA «Новости». По имеющейся информaции, телa двух мужчин нaшли в кaнaлизaционном коллекторе, рaсположенном нa нaбережной реки Кaрповки.
Кaк отмечaется, блогер и диггер проникли тудa, чтобы снять видео, после чего они не вышли нa связь, пишет Газета.ру.
Руководитель службы «Диггерcпас» Вадим Михайлов сообщил, что СК РФ совместно с экспертной группой, в которую также вошли представители диггер-сообщества, устанавливают причину трагедии. Михайлов заявил в эфире НСН, что число подобных смертей будет расти.
«Интерес к теме подземелий не угасает, а только увеличивается. Романтика в людях была и будет во все времена. Мы как эксперты-спасатели уже с 42-летним опытом почти ежедневного пребывания под землей предупреждаем об опасности спусков. Таких любителей острых ощущений заводят вниз, прикрываясь нашей эмблемой, по факту, не являясь членом закрытого сообщества. То, что делается за пределами диггерского движения – это наперстничество. Люди используют наши начинания ради собственной наживы. Они за малые или, наоборот, за большие деньги заводят своих клиентов в такие места, где сами не способны их защитить. Графитчики, зацеперы, пленерщики, селферы – все пытаются стать диггерами. Люди ведутся на дешевые услуги. Я до сих пор прихожу в ужас, когда вижу разные предложения под нашим ником. Хотя мы к ним не имеем никакого отношения. За последние три года было несколько случаев смертей туристов под землей. На реке Кровянка в Москве, в метро обнаружили практически мумифицированного человека, который не мог оттуда выбраться из-за травм», - отметил эксперт.
Эксперт заявил, что есть несколько причин, чтобы любители или новички не спускаться под землю.
«Во-первых, это очень большие вложения. Они необходимы для координации служб, которые обеспечат безопасность туристов. Во-вторых, сейчас изменилось время: идет борьба с терроризмом, ведется защита общенациональной безопасности. Третье – это экология, которая резко изменила подземные сооружения. Четвертое – переполняемость этих сооружений водой или газами. Думаю, что лезть под землю, рискуя сложить там свою голову – это элемент современного безумия, хештегов, которые затуманили сознание», - пояснил собеседник НСН.
Вадим Михайлов отметил, что в России отсутствует законодательная база и координация органов власти для обеспечения деятельности организаций, способных оказывать туристические услуги по организации подземных экскурсий.
«Государство должно рано или поздно подойти к вопросу использования культурно-исторического наследия под землей и отделить эти объекты от городских коммунальных и прочих систем. Здесь пока пробелы. Нет утвержденного перечня объектов, которые имеют право посещать люди в туристических целях. Должно быть выработано положение о необходимых действиях, должны быть инструкторы. Ничего этого нет. Закон не видит пока возможности определить туроператора даже в нашем, экспертном, сообществе, который бы занимался подземным туризмом, потому что требуется скоординировать нас с другими, в том числе силовыми ведомствами, службами безопасности», - заявил диггер.
Ранее заместитель директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов рассказал в эфире НСН, кто хочет приобретать экстремальные туры в Арктику.
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