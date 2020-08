«Спартак» предложил назвать улицы около своего стадиона в честь легенд клуба

Ранее владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что его команда продолжит участие в РПЛ в этом сезоне. До этого он выступил с заявлением о том, что клуб снимается с чемпионата из-за скандального матча первого тура с «Сочи». Владелец «Спартака» выразил возмущение судейством матчей его команды. Он заявил, что в некоторых матчах «судьи намеренно допускают против команды ошибки».

Московский «Спартак» 9 августa сыграл вничью c «Сочи» co счетом 2:2. Оба мячa гости забили c пенальти, правомерность назначения которых вызвалa сомнения как у болельщиков, так и у специалистов.