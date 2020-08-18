«Спартак» предложил назвать улицы около своего стадиона в честь легенд клуба

Руководство ФК «Спартак» предложило назвать все улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона «Открытие Арена» в Тушино, именами ветеранов и легенд клуба. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что письмо с соответствующей просьбой на имя заммэра Москвы Натальи Сергуниной отправил президента «Спартака» Леонид Федун.

В частности, клуб предлагает назвать одну улицу в честь основателей команды — братьев Старостиных. Другие проектируемые проезды могут получить имена футболистов Игоря Нетто, Алексея Парамонова, Анатолия Крутикова и других звезд.

Напомним, «Спартак» проводит домашние матчи на стадионе «Открытие Арена» с 2014 года.

Федун остался недоволен объяснениями судей по пенальти в матче «Спартак»-«Сочи»

Ранее владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что его команда продолжит участие в РПЛ в этом сезоне. До этого он выступил с заявлением о том, что клуб снимается с чемпионата из-за скандального матча первого тура с «Сочи». Владелец «Спартака» выразил возмущение судейством матчей его команды. Он заявил, что в некоторых матчах «судьи намеренно допускают против команды ошибки».

Московский «Спартак» 9 августa сыграл вничью c «Сочи» co счетом 2:2. Оба мячa гости забили c пенальти, правомерность назначения которых вызвалa сомнения как у болельщиков, так и у специалистов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СпортФутболФК "Спартак"
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