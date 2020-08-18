«Спартак» предложил назвать улицы около своего стадиона в честь легенд клуба

Руководство ФК «Спартак» предложило назвать все улицы, которые должны появиться или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона «Открытие Арена» в Тушино, именами ветеранов и легенд клуба. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что письмо с соответствующей просьбой на имя заммэра Москвы Натальи Сергуниной отправил президента «Спартака» Леонид Федун.

В частности, клуб предлагает назвать одну улицу в честь основателей команды — братьев Старостиных. Другие проектируемые проезды могут получить имена футболистов Игоря Нетто, Алексея Парамонова, Анатолия Крутикова и других звезд.

Напомним, «Спартак» проводит домашние матчи на стадионе «Открытие Арена» с 2014 года.