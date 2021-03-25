«Созерцание трупов». В РПЦ назвали неуместной выставку Body Worlds
Владимир Легойда рассказал НСН о ярко выраженной позиции в обществе на тему демонстрации трупов для развлечения.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки Гюнтера фон Хагенса Body Worlds («Миры тела»), открытой в Москве на ВДНХ, экспозиции которой состоят из человеческих тел и органов.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда рассказал НСН, что коммерческий характер выставки не дает ей права быть сравниваемой с анатомическими театрами, предназначенными для образовательных целей студентов-медиков.
«Все или очень многое зависит от культурного контекста: в анатомических театрах, в профильных музеях, в том числе на базе медицинских вузов можно увидеть подобные манипуляции с человеческим телом. Но это места, где по закону и по факту занимаются научной и образовательной деятельностью, а не выставочным бизнесом, который приносит деньги. Обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов и тезисы об образовательном характере выставки видятся не вполне уместными, поскольку знания нужно получать в местах, которые уполномочены на подобную деятельность», - объяснил он.
Собеседник НСН отметил, что в обществе твердо выражена позиция о непринятии подобных форм посмертного обращения с человеческим телом в угоду толпе.
«С нравственной точки зрения подобные выставки вызывают, мягко говоря, непонимание, а вот причины проверки мне понятны. В обществе ярко и твердо выражена позиция, которая заключается в непринятии подобных форм посмертного обращения с человеческим телом, которое, как представляется, не может быть предметом исключительно коммерческого договора. С церковной стороны характер выставки делает ее проведение неприемлемым, однако полагаю, что реакция на это мероприятие выходит за рамки чувств верующих или неверующих людей и находится, скорее, в культурной плоскости», - заключил он, добавив, что вопрос о закрытии или продлении работы выставки дадут результаты следственной проверки.
Выставка доктора Гюнтера фон Хагенса состоит из настоящих человеческих тел и органов, обработанных методом полимерной пластинации, который медик изобрел. Все жидкости организма при этом заменяются на твердеющий пластик. Выставка Body Worlds существует с 1990-х годов. В мире за все время ее посетили более 45 миллионов человек.
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