«Созерцание трупов». В РПЦ назвали неуместной выставку Body Worlds

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов выставки Гюнтера фон Хагенса Body Worlds («Миры тела»), открытой в Москве на ВДНХ, экспозиции которой состоят из человеческих тел и органов.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда рассказал НСН, что коммерческий характер выставки не дает ей права быть сравниваемой с анатомическими театрами, предназначенными для образовательных целей студентов-медиков.

«Все или очень многое зависит от культурного контекста: в анатомических театрах, в профильных музеях, в том числе на базе медицинских вузов можно увидеть подобные манипуляции с человеческим телом. Но это места, где по закону и по факту занимаются научной и образовательной деятельностью, а не выставочным бизнесом, который приносит деньги. Обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов и тезисы об образовательном характере выставки видятся не вполне уместными, поскольку знания нужно получать в местах, которые уполномочены на подобную деятельность», - объяснил он.