Создатели вакцины «Спутник V» стали лауреатами госпремии 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственной премии РФ 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что госпремия в области науки и технологий 2020 года присуждена директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, его заместитель Денису Логунову и начальнику 48-го Центрального НИИ Минобороны России Сергею Борисевичу - за разработку и внедрение в практику отечественного здравоохранения эффективных рекомбинантных вакцин против лихорадки Эбола, а также против коронавируса («Спутник V»).

Также госпремии в области науки и технологий удостоены заведующий лабораторией ФТИ им. А.Иоффе РАН Евгений Александров, ведущий научный сотрудник Исследовательской лаборатории оптики спина им. И.Уральцева Санкт-Петербургского госуниверситета Валерий Запасский - за создание и развитие нового научного направления – спектроскопии спиновых шумов.

Кроме того, госпремию в области науки и технологий получили директор НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Евгений Чойнозов, директор Института кластерной онкологии им. профессора Л.Левшина Первого Московского госниверситета имени И.Сеченова Игорь Решетов и декан стоматологического факультета Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава России Садулла Абакаров - за создание фундаментального междисциплинарного биомедицинского подхода к лечению, реконструкции и реабилитации при опухолях органов головы и шеи.

Ранее московским предпринимателям вручили премии «Прорыв года», сообщает RT. По мнению организаторов, десять компаний, который стали лауреатами, добились наибольших успехов в развитии бизнеса и реализации социальных проектов.