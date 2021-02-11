Создатели «Спутник V» заявили, что в составе вакцины нет запретных для мусульман компонентов
Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центар имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в составе вакцины «Спутник V» нет компонентов каких-либо животных вытяжек и сывороток, сообщает РИА новости.
По его словам, среды, которые используют при создании препарата, являются «полностью химически определенными», и там нет каких-либо компонентов, запретных с точки зрения ислама - «мертвых животных, свиней, крови и прочего».
Разработчики «Спутник V» также обратили внимание на тот факт, что российскую вакцину уже одобрили в 24 странах, 10 из которых являются мусульманскими.
Ранее заместитель председателя совета улемов, председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что у разработчиков российских вакцин от коронавируса будет запрошена информация о составе препаратов.
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