Создатели GTA сообщили о разработке новой части игры

Компания Rockstar Games сообщила о разработке новой части компьютерной игры в жанре экшн Grand Theft Auto (GTA).

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«Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом нашей целью всегда является продвинуться дальше того, что мы создали раньше. Мы рады подтвердить, что ведем активную разработку следующей части серии», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Twitter.

Примерные сроки выхода новой игры, детали сюжета или функционал пока не раскрываются. Пока разработчики намерены расширять возможности игрового мира последней, пятой версии GTA и улучшить графику под игровые консоли последнего поколения.

После заявления Rockstar Games котировки владеющего компанией дистрибьютора игр Take-Two Interactive Software выросли на 7,04%, до $174,5.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Компьютерные Игры
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