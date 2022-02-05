Создатели GTA сообщили о разработке новой части игры
Компания Rockstar Games сообщила о разработке новой части компьютерной игры в жанре экшн Grand Theft Auto (GTA).
«Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом нашей целью всегда является продвинуться дальше того, что мы создали раньше. Мы рады подтвердить, что ведем активную разработку следующей части серии», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Twitter.
Примерные сроки выхода новой игры, детали сюжета или функционал пока не раскрываются. Пока разработчики намерены расширять возможности игрового мира последней, пятой версии GTA и улучшить графику под игровые консоли последнего поколения.
После заявления Rockstar Games котировки владеющего компанией дистрибьютора игр Take-Two Interactive Software выросли на 7,04%, до $174,5.
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