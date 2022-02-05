Создатели GTA сообщили о разработке новой части игры

«Многие из вас спрашивали о новой части серии Grand Theft Auto. С каждым новым проектом нашей целью всегда является продвинуться дальше того, что мы создали раньше. Мы рады подтвердить, что ведем активную разработку следующей части серии», — говорится в сообщении пресс-службы компании в Twitter.

Примерные сроки выхода новой игры, детали сюжета или функционал пока не раскрываются. Пока разработчики намерены расширять возможности игрового мира последней, пятой версии GTA и улучшить графику под игровые консоли последнего поколения.

После заявления Rockstar Games котировки владеющего компанией дистрибьютора игр Take-Two Interactive Software выросли на 7,04%, до $174,5.

