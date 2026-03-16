Румыния ограничила экспорт топлива

Румыния ограничит экспорт топлива, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Об этом сообщил премьер-министр страны Илие Боложан в эфире канала Digi 24.

«Румыния приняла меры по ограничению экспортной составляющей, чтобы то, что находится в Румынии, оставалось в приоритете для внутреннего рынка», - указал глава правительства.

После обеспечения безопасности своего рынка страна сможет осуществлять поставки из излишков.

По словам Боложана, власти Румынии ведут переговоры с крупнейшими топливными компаниями, оценивая ситуацию, анализируя запасы и разрабатывая планы по сдерживанию роста цен.

Ранее Сербия временно запретила экспорт нефти и нефтепродуктов для защиты от дефицита топлива и роста цен.

