В Колумбии погиб в ДТП певец Zalek

Колумбийский певец и блогер Zalek погиб в результате ДТП на северо-западе Колумбии. Об этом сообщил в соцсетях менеджер артиста.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Zalek, художника, друга и певца из Барранкильи, погибшего в результате аварии на мотоцикле», - говорится в сообщении.

ЧП произошло в городе Медельин 10 марта, пишет RT. Как сообщают СМИ, певец двигался на мотоцикле на высокой скорости, задел грузовик и упал, ударившись головой о бордюр. Zalek скончался в машине скорой помощи. Певцу было 30 лет.

Ранее в Колумбии погибли в авиакатастрофе поп-певец Йеисон Хименес и музыканты из его группы.

