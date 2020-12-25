Совфед запретил финансирование общественных кампаний из-за рубежа

Совет Федерации одобрил на последнем заседании закон о запрете финансирования митингов и демонстраций в России иностранными источниками, иноагентами или анононимно.

Благотворительный платеж для организации общественных мероприятий, согласно документу, не могут сделать иностранные государства или организации, неграждане РФ, граждане РФ младше 16 лет и «анонимные жертвователи», а также признанные иноагентами некоммерческие организации.

Документ направлен на подпись президенту Владимиру Путину.

Кроме того, закон запрещает осуществлять финансирование, не указав для физических лиц полное имя и фактический адрес проживания. Юридические лица обязаны при пожертвовании на общественное мероприятие указать ИНН, наименование и банковские реквизиты организации.

Для подачи в администрацию уведомления о проведении публичного мероприятия, организаторы будут обязаны указывать реквизиты банковского счета, если количество участников превышает 500 человек. Органы местного самоуправления должны по прошествии мероприятия отправлять отчет о движении средств на счете организаторов в МВД.