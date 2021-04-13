Совфед предрек увеличение терактов с участием беспилотников
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в ближайшее время возрастает угроза совершения терактов с помощью беспилотников.
По его словам, беспилотная авиация быстро развивается, обеспечивая интересы государственного и коммерческого развития.
На совещании сенаторы обсудили, какие меры необходимо принять для защиты от несанкционированного использования беспилотных систем. В большей степени это касается территорий оборонно-промышленного комплекса, транспортных объектов, ядерных и топливно-энергетических сооружений. Была предложена система стационарных и мобильных комплексов противодействия.
Совет Федерации также предложил внести соответствующие изменения в воздушное законодательство страны, ввести ответственность за нарушение правил полетов беспилотной авиации.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что гибель пятилетнего ребенка в поселке Александровское под городом Енакиево из-за обстрела украинским беспилотником донбасской территории следственные органы квалифицировали как террористический акт.
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