Совфед предрек увеличение терактов с участием беспилотников

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что в ближайшее время возрастает угроза совершения терактов с помощью беспилотников.



По его словам, беспилотная авиация быстро развивается, обеспечивая интересы государственного и коммерческого развития.