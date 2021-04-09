Аналитики Forbes спрогнозировали итог воздушного боя между РФ и Украиной
Крупный воздушный бой между Россией и Украиной даже при участии авиации США завершится не в пользу украинских военных. Таким прогнозом поделились аналитики журнала Forbes.
Как отмечает издание, в распоряжении военно-воздушных сил (ВВС) Украины сейчас есть лишь 125 боевых пилотируемых самолетов. По данным Forbes, Киев не получал новых машин со времен распада СССР. При этом большая часть оставшихся в стране советских истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, вертолетов и транспортных средств была утилизирована или распродана.
Аналитики Forbes подчеркивают, что многим боевым машинам украинских ВВС не менее 30 лет, некоторым — более полувека.
Как пишет издание, у Киева есть лишь один выход — покупка старых американских истребителей F-15, заправщиков Boeing KC-135 и машин дальнего радиолокационного обнаружения E-2.
При этом Forbes отмечает, что переоснащение авиации потребует перестройки инфраструктуры, переподготовки личного состава, временных и денежных затрат. По данным издания, на все изменения могут уйти десятилетия и миллиарды долларов, которых у Киева нет.
«А теперь представим, что украинское правительство каким-то образом могло позволить себе купить 125 современных боевых самолетов. Даже новейшие боевые единицы не продержатся долго в полномасштабном противостоянии с Россией, которая прямо сейчас держит порядка 500 боевых самолетов неподалеку от границ с Украиной», — считают аналитики Forbes.
Кроме того, специалисты подчеркнули, что Киеву бессмысленно вкладывать средства в приобретение истребителей, поскольку российские системы противовоздушной обороны способны нацеливаться на украинские воздушные суда еще при взлете. Аналитики Forbes считают, что Украина может сделать ставку на беспилотники и наземные системы ПВО.
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