Аналитики Forbes спрогнозировали итог воздушного боя между РФ и Украиной

Крупный воздушный бой между Россией и Украиной даже при участии авиации США завершится не в пользу украинских военных. Таким прогнозом поделились аналитики журнала Forbes.

Как отмечает издание, в распоряжении военно-воздушных сил (ВВС) Украины сейчас есть лишь 125 боевых пилотируемых самолетов. По данным Forbes, Киев не получал новых машин со времен распада СССР. При этом большая часть оставшихся в стране советских истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, вертолетов и транспортных средств была утилизирована или распродана.

Аналитики Forbes подчеркивают, что многим боевым машинам украинских ВВС не менее 30 лет, некоторым — более полувека.

Как пишет издание, у Киева есть лишь один выход — покупка старых американских истребителей F-15, заправщиков Boeing KC-135 и машин дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

При этом Forbes отмечает, что переоснащение авиации потребует перестройки инфраструктуры, переподготовки личного состава, временных и денежных затрат. По данным издания, на все изменения могут уйти десятилетия и миллиарды долларов, которых у Киева нет.

«А теперь представим, что украинское правительство каким-то образом могло позволить себе купить 125 современных боевых самолетов. Даже новейшие боевые единицы не продержатся долго в полномасштабном противостоянии с Россией, которая прямо сейчас держит порядка 500 боевых самолетов неподалеку от границ с Украиной», — считают аналитики Forbes.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что Киеву бессмысленно вкладывать средства в приобретение истребителей, поскольку российские системы противовоздушной обороны способны нацеливаться на украинские воздушные суда еще при взлете. Аналитики Forbes считают, что Украина может сделать ставку на беспилотники и наземные системы ПВО.

