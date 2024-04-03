Совфед установил штрафы до миллиона рублей за спам-звонки

Госдума 20 марта приняла в третьем чтении законопроект об ответственности за спам-звонки. Подобное будет расцениваться как нарушения требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.

В российском законодательстве нет определения «спам-звонка», что осложняет борьбу с ними, заявил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, люди, которые столкнулись с подобным, сегодня должны самостоятельно обращаться в Роскомнадзор, однако большая часть россиян предпочла бы, чтобы отслеживание спама происходило автономно.

