Совфед установил штрафы до миллиона рублей за спам-звонки
Совет Федерации одобрил закон, согласно которому устанавливается ответственность за спам-звонки.
Так, распространение реклам при помощи спам-звонков повлечет за собой штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Госдума 20 марта приняла в третьем чтении законопроект об ответственности за спам-звонки. Подобное будет расцениваться как нарушения требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.
В российском законодательстве нет определения «спам-звонка», что осложняет борьбу с ними, заявил «Радиоточке НСН» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, люди, которые столкнулись с подобным, сегодня должны самостоятельно обращаться в Роскомнадзор, однако большая часть россиян предпочла бы, чтобы отслеживание спама происходило автономно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru