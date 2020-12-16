Совфед собирается запретить «трэш-стримы» после инцидента с блогером Reeflay

Власти не должны допускать в интернет «страшные вещи», поэтому Совфед законодательно запретит «трэш-стримы». Об этом заявила спикер законодательного органа Валентина Матвиенко. Инициатива парламентариев связана с недавним инцидентом, когда во время онлайн-трансляции блогера Стаса Решетникова (Reeflay) умерла девушка.

Матвиенко сообщила, что предложения о запрете таких трансляций будут обсуждаться уже в конце января. Изначально этот вопрос был поднят главой комитета по информполитике Алексеем Пушковым.

Сенатор также заявил о недопустимости пропаганды в сети поведения, которое «унижает жизнь и достоинство человека».