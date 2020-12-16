Совфед собирается запретить «трэш-стримы» после инцидента с блогером Reeflay
Власти не должны допускать в интернет «страшные вещи», поэтому Совфед законодательно запретит «трэш-стримы». Об этом заявила спикер законодательного органа Валентина Матвиенко. Инициатива парламентариев связана с недавним инцидентом, когда во время онлайн-трансляции блогера Стаса Решетникова (Reeflay) умерла девушка.
Матвиенко сообщила, что предложения о запрете таких трансляций будут обсуждаться уже в конце января. Изначально этот вопрос был поднят главой комитета по информполитике Алексеем Пушковым.
Сенатор также заявил о недопустимости пропаганды в сети поведения, которое «унижает жизнь и достоинство человека».
Ранее СМИ сообщили, что блогер Reeflay на протяжении двух часов вел стрим, пока на заднем фоне лежала мертвая девушка. Он отключил трансляцию только по требованию сотрудников правоохранительных органов, которых вызвал самостоятельно. Блогер выгнал девушку на балкон, а когда впустил обратно – она находилась без сознания и вскоре погибла. Судмедэксперты сообщили о смерти от обморожения.
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