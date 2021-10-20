Совфед пригласит иммунолога по вопросу вакцинации при наличие антител

Члены Совета Федерации намерены пригласить на одно из ближайших пленарных заседаний эксперта – специалиста по иммунологии для прояснения вопроса о необходимости вакцинации и ревакцинации людей с высоким уровнем антител к коронавирусу. Эта тема возникла после обращения к коллегам главы комитета по регламенту и организации работы верхней палаты парламента Вячеслава Тимченко.

Он призвал сенаторов продемонстрировать пример всем гражданам в плане вакцинации и напомнил, что прививку необходимо сделать всем, кто не имеет медицинских противопоказаний, либо перенёс COVID-19 ранее шести месяцев назад. В ответ на это сенатор Елена Мизулина предложила разъяснить вопрос, связанный с ревакцинацией.

Она рассказала, что собиралась повторно вакцинироваться, так как прошла процедуру больше полугода назад. Однако тест на антитела показал их очень высокий уровень. После этого медики поликлиники отсоветовали ревакцинироваться, поскольку на фоне высокого иммунитета процедура может навредить здоровью.

Вслед за этим сенатор Людмила Нарусова предложила пригласить на пленарное заседание эксперта-иммунолога, который профессионально объяснил, что делать в данной ситуации, поскольку такая коллизия беспокоит очень многих россиян. Приглашением специалиста поручено заняться комитет Совета Федерации по социальной политике.

