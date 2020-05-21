Совфед предложил ввести массовую уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Ввести в России уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат предлжил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. Как пишет РИА Новости, инициативу сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Он напомнил, что сейчас такое наказание предусмотрено лишь руководителей для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.

Ранее Владимир Путин поручил начать подготовку общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики страны. ОН должен быть готов к 1 июня.

Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян

Кстати, в октябре прошлого года НСН писала, что среднестатистическому россиянину для счастья нужна зарплата в размере 161 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob. По результатам опроса выяснилось, что мужчинам для счастья нужен доход в размере 181 тысячи рублей, тогда как женщинам достаточно 138 тысяч рублей, сообщает Ura.ru. Молодым людям до 24 лет для комфортной жизни необходимо 118 тысяч рублей.

Самые большие запросы у москвичей: они считают, что их счастливую жизнь обеспечит зарплата в размере 212 тысяч рублей, тогда как счастливым петербуржцам хватит 165 тысяч рублей ежемесячно.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Уголовная ОтветственностьЗарплатаСовет Федерации РФ
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