Совфед предложил ввести массовую уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Ввести в России уголовную ответственность за «серую» зарплату вне зависимости от суммы выплат предлжил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. Как пишет РИА Новости, инициативу сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Он напомнил, что сейчас такое наказание предусмотрено лишь руководителей для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается «серая» зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.

Ранее Владимир Путин поручил начать подготовку общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики страны. ОН должен быть готов к 1 июня.