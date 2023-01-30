Совфед поддержал закон о публикации деклараций депутатов без личных данных
Комитет Совета федераций по федеративному устройству и региональной политике поддержал закон, согласно которому декларации о доходах и имуществе сенаторов и депутатов будут публиковать в обобщенном виде.
В частности, информации о доходах и расходах народных избранников раскрываться не будут, в публичном доступе будет лишь информация о том, были ли эти сведения предоставлены депутатами или нет.
Кроме того, закон, ранее принятый госдумой, позволяет лишать полномочий муниципальных и региональных депутатов за прогулы.
Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие закона, освобождающего сенаторов и депутатов от обязанности публиковать декларации о доходах, связано с условиями специальной военной операции на Украине, которые вносят свою специфику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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