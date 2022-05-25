Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС
Совет Федерации РФ поддержал кандидатуру замглавы Росгвардии генерал-майора Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации стихийных бедствий. Об этом сообщает РИА Новости.
Совфед оформил свое решение постановлением, документ должен незамедлительно поступить президенту Владимиру Путину.
Накануне кандидатуру Куренкова одобрили профильные комитеты Совета Федерации.
Ранее Путин предложил назначить Куренкова главой МЧС. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства хорошо знает генерал-майора и считает, что он наилучшим образом будет выполнять функции главы министерства.
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