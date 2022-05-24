Песков: Предложенного на пост главы МЧС Куренкова президент хорошо знает

Владимир Путин хорошо знает предложенного им на пост главы МЧС Александра Куренкова, президент считает, что он наилучшим образом будет выполнять эти функции. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о том, почему решение по кандидатуре на этот пост принималось так долго, пресс-секретарь ответил, что Путин сделал это «как только посчитал это целесообразным».

В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Ранее Путин предложил назначить главой МЧС РФ помощника директора Росгвардии генерал-майора Александра Куренкова. Его кандидатуру президент внёс на согласование в Совет Федерации, вопрос сенаторы рассмотрят 25 мая.

До этого Куренков служил в Федеральной службе охраны.

Прежний глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковМЧС РФ
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