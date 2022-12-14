Совфед одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев

Согласно документу, ранее принятому Госдумой, использовать институт суррогатного материнства смогут россияне, состоящие в браке, а также одинокие женщины, не имеющие возможности родить ребёнка по медицинским причинам.

Также в список исключений попали браки, зарегистрированные между гражданами России и иностранцами.

«Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — прокомментировал принятие закона спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина заявила, что сейчас важно в первую очередь заботиться о российских семьях, сообщает RT.