С 2022 года отцы детей от суррогатных матерей будут получать маткапитал
Министерство труда России планирует с 2022 года выдавать материнский капитал отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, сообщают «Известия».
Проект закона об этом поступит в Госдуму до конца года. При этом в бюджете на предстоящий год уже заложена на эти цели сумма в 10,46 млрд рублей. Разработанный по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковы документ поступит в кабмин 29 сентября, а в Госдуму его внесут до конца года.
Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, которым материнский капитал смогут получать отцы в том случае, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем.
Как сообщалось, размер материнского капитала в России в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч — на второго ребенка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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