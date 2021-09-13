С 2022 года отцы детей от суррогатных матерей будут получать маткапитал

Министерство труда России планирует с 2022 года выдавать материнский капитал отцам детей, рожденных от суррогатных матерей, сообщают «Известия».

Проект закона об этом поступит в Госдуму до конца года. При этом в бюджете на предстоящий год уже заложена на эти цели сумма в 10,46 млрд рублей. Разработанный по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковы документ поступит в кабмин 29 сентября, а в Госдуму его внесут до конца года.

Ранее сообщалось, что Минтруд разработал законопроект, которым материнский капитал смогут получать отцы в том случае, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем.

Как сообщалось, размер материнского капитала в России в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч — на второго ребенка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

