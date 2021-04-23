Совфед одобрил запрет иностранного гражданства для госслужащих и военных

Совет Федерации одобрил закон о запрете зарубежного гражданства или вида на жительство для государственных и муниципальных служащих, а также для военных и некоторых иных категорий лиц. Решение принято на пленарном заседании верхней палаты парламнта.

Законодательная новелла была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2020 года во исполнение положений обновленной Конституции. Нижняя палата ранее приняла эти законы, отмечает RT. Они вступят в силу после подписания главой государства с 1 июля текущего года.

В целом изменения пришлось вносить более чем в 20 федеральных законодательных актов. Гражданин РФ, имеющий второе, иностранное гражданство, которое он не может прекратить по независящим от него причинам, в исключительных случаях может быть принят на государственную или муниципальную службу. Однако должность не должна требовать доступа к гостайне.

