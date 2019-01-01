Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В случае причинения тяжкого вреда здоровью человека в такой аварии виновника могут лишить свободы на срок от трёх до семи лет. В случае гибели одного человека срок наказания составит от пяти до 12 лет. Если жертв больше — от 8 до 15 лет заключения.

Ранее был также принят закон об ужесточении ответственности для водителей, которые скрылись с места аварии, в которой кто-то пострадал или погиб. Документ уже подписал президент Владимир Путин.

