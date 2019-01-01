Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации проголосовал за принятый Госдумой закон об ужесточении ответственности за дорожно-транспортные происшествия с жертвами, случившиеся по вине пьяных водителей, передает RT.
В случае причинения тяжкого вреда здоровью человека в такой аварии виновника могут лишить свободы на срок от трёх до семи лет. В случае гибели одного человека срок наказания составит от пяти до 12 лет. Если жертв больше — от 8 до 15 лет заключения.
Ранее был также принят закон об ужесточении ответственности для водителей, которые скрылись с места аварии, в которой кто-то пострадал или погиб. Документ уже подписал президент Владимир Путин.
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