Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов за рубежом
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон об уголовном наказании за распространение фейков о действиях российских государственных органов за границей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ответственность за ложную информацию о госорганах России будет подобна той, что предусмотрена за распространение фейков о Вооруженных силах России. Максимальный штраф по этому закону составит пять миллионов рублей, максимальный срок лишения свободы — 15 лет.
Под государственными органами в документе подразумеваются посольства, дипломатические представительства, Росгвардия, МЧС и прокуратура.
В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российских Вооруженных силах.
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