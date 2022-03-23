Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов за рубежом

Отмечается, что ответственность за ложную информацию о госорганах России будет подобна той, что предусмотрена за распространение фейков о Вооруженных силах России. Максимальный штраф по этому закону составит пять миллионов рублей, максимальный срок лишения свободы — 15 лет.

Под государственными органами в документе подразумеваются посольства, дипломатические представительства, Росгвардия, МЧС и прокуратура.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российских Вооруженных силах.

