Совфед одобрил закон об обязанности депутатов согласовывать выезд за рубеж

Соответствующий закон ранее был принят Госдумой РФ. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, теперь народным избранника придётся обосновывать свои поездки, в частности, выбор мест отдыха. Отмечается, что закон не будет распространяться на служебные поездки.

Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил «Радиоточке НСН», что законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж, позволит обезопасить их.

