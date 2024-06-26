«Серьезный случай»: Депутат Морозов рассказал о попытке ареста парламентария за границей

Законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж, позволит обезопасить их: был случай, когда депутата хотели арестовать в стране, которая является членом Международного уголовного суда (МУС), заявил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в разговоре с НСН.

Ранее в Госдуму внесли в законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж в порядке, определяемом советом палаты. В случае нарушения этого требования их полномочия могут быть прекращены. По словам депутата Василия Пискарева, изменения должны способствовать «повышению защищенности сведений, составляющих гостайну и обеспечению безопасности самих носителей секретных сведений». Морозов отметил, что инициатива была сформулирована «не на пустом месте».