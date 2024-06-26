«Серьезный случай»: Депутат Морозов рассказал о попытке ареста парламентария за границей
Иногда депутаты, планируя поехать по личным делам за рубеж, не всегда понимают ту обстановку, с которой там столкнутся, отметил в эфире НСН Олег Морозов.
Законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж, позволит обезопасить их: был случай, когда депутата хотели арестовать в стране, которая является членом Международного уголовного суда (МУС), заявил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в разговоре с НСН.
Ранее в Госдуму внесли в законопроект, обязывающий парламентариев согласовывать частные выезды за рубеж в порядке, определяемом советом палаты. В случае нарушения этого требования их полномочия могут быть прекращены. По словам депутата Василия Пискарева, изменения должны способствовать «повышению защищенности сведений, составляющих гостайну и обеспечению безопасности самих носителей секретных сведений». Морозов отметил, что инициатива была сформулирована «не на пустом месте».
«Я знаю, что есть такие случаи, когда человек хочет выехать по личным делам в страну, которую вроде бы нельзя отнести к недружественным, но в то же время она является членом МУС… Бывает так, что депутат не всегда осведомлен о перспективах такой поездки. Знаю один серьезный случай, когда в дружественной стране была попытка депутата арестовать по обвинению третьей, недружественной страны. Мы не на пустом месте формулировали эту инициативу. По большому счету, депутат – это носитель секретных сведений. Если с ним что-то произойдет, это вопрос безопасности страны», – сказал Морозов.
Он отметил, что сейчас народные избранники ездят за границу в уведомительном порядке. Депутат также подчеркнул, что были случаи, когда депутаты не уведомляли о поездке руководство фракции.
«Трудно судить, достоверной статистики нет… Но могу сказать, что, вероятно, такие случаи имеют место. По факту выясняется, что выезжали, а руководство фракции не было уведомлено. Думаю, что в 99,9% случаев законопроект ничего не поменяет по сути: получил согласие – уехал», – добавил собеседник НСН.
Осенью прошлого года сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой в Совфеде вынесли предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что она находилась в Испании, передает «Радиоточка НСН».
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