Совфед одобрил закон о введении Fan ID

В документе говорится, что приобретения билетов на «официальные спортивные соревнования» будет требоваться Fan ID, а перечень таких мероприятий будет определять правительство РФ.

Заявление на оформление «паспорта болельщика» граждане смогут направить через портал госуслуг, при этом не исключён отказ в выдаче Fan ID в случае, если ранее болельщик или участник турнира уже привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ.

Ранее объединение болельщиков футбольного клуба «Зенит» «Ландскрона» приняло решение отказаться от оформления Fan ID, назвав «нововведения непрозрачными, репрессивными и избыточными», сообщает RT.