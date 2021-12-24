Совфед одобрил закон о введении Fan ID
Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий введение в России «паспорта болельщика» (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В документе говорится, что приобретения билетов на «официальные спортивные соревнования» будет требоваться Fan ID, а перечень таких мероприятий будет определять правительство РФ.
Заявление на оформление «паспорта болельщика» граждане смогут направить через портал госуслуг, при этом не исключён отказ в выдаче Fan ID в случае, если ранее болельщик или участник турнира уже привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка на спортивном мероприятии, в том числе за пределами РФ.
Ранее объединение болельщиков футбольного клуба «Зенит» «Ландскрона» приняло решение отказаться от оформления Fan ID, назвав «нововведения непрозрачными, репрессивными и избыточными», сообщает RT.
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