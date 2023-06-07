Совфед одобрил закон о штрафах в 30 тысяч рублей за выброшенных животных

Ранее документ был в трёх чтениях принят Госдумой. Он дополняет КоАП РФ тремя новыми статьями, предусматривающими административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными. Речь идёт в том числе о приютах, зоопарках и различных культурно-зрелищных мероприятиях с участием животных.

Согласно одобренному закону, за ненадлежащее обращение с бездомными животными вводится штраф до 50 тысяч рублей, за жесткое обращение с животными - штраф до 100 тысяч рублей. За укусы животных для хозяев предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что во все населённые пункты Шебекинского округа, откуда уехали местные жители, передали корм для животных, сообщает RT.