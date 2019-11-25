Совфед одобрил закон о гражданах-иноагентах

25 ноября 201915:45

Закон о физлицах-иноагентах одобрили в Совете Федерации, пишет RT. Напомним, согласно документу, любое физическое лицо в России может быть признано иностранным агентом за распространение материалов СМИ-иноагентов или участие в их создании, а также получение финансирования из-за рубежа.

СЖР: Каждый, кто пишет в Facebook, иноагент?

Как заявил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас, закон направлен на предупреждение неправомерных действий в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект 21 ноября, отмечает АГН Москва. Подробнее о том, к каким последствиям приведёт применение нового закона, читайте в материале НСН.

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