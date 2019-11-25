Совфед одобрил закон о гражданах-иноагентах

Как заявил глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас, закон направлен на предупреждение неправомерных действий в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект 21 ноября, отмечает АГН Москва. Подробнее о том, к каким последствиям приведёт применение нового закона, читайте в материале НСН.

