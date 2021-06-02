Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу

Совет Федерации РФ одобрил закон, который позволит бесплатно довести газопровод до границ земельных участков россиян. Закон принимается по поручению президента, прозвучавшему в послании Федеральному собранию.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении поправки к закону о газоснабжении, которые предусматривают бесплатную для жильцов подводку газа к отдельным домам в уже газифицированных населенных пунктах.

Свой прейскурант. Узкие места социальной газификации

Закон предполагает введение института единого оператора газификации – «Газпром» и его компании, либо региональный оператор газификации. Как уточнил председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, при реализации этой программы тарифы для населения не должны расти выше инфляции.

Ранее вице-премьер Александр Новак, эта мера коснется около двух миллионов домохозяйств.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ГазСовет Федерации РФ
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