Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу
Совет Федерации РФ одобрил закон, который позволит бесплатно довести газопровод до границ земельных участков россиян. Закон принимается по поручению президента, прозвучавшему в послании Федеральному собранию.
Ранее депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении поправки к закону о газоснабжении, которые предусматривают бесплатную для жильцов подводку газа к отдельным домам в уже газифицированных населенных пунктах.
Закон предполагает введение института единого оператора газификации – «Газпром» и его компании, либо региональный оператор газификации. Как уточнил председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, при реализации этой программы тарифы для населения не должны расти выше инфляции.
Ранее вице-премьер Александр Новак, эта мера коснется около двух миллионов домохозяйств.
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