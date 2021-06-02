Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу

Закон предполагает введение института единого оператора газификации – «Газпром» и его компании, либо региональный оператор газификации. Как уточнил председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный, при реализации этой программы тарифы для населения не должны расти выше инфляции.

Ранее вице-премьер Александр Новак, эта мера коснется около двух миллионов домохозяйств.

