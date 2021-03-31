Совфед одобрил уточненный закон о наркосбыте

В предыдущей редакции закона изменения предлагалось внести в статью 146 УК РФ. Отмечалось, что закон направлен на исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК. Однако Совфед отклонил его, обосновав это тем, что закон, по мнению его членов, мог нанести вред антинаркотической деятельности.

В новой редакции закон дополняется положением, согласно которому «сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи», не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о наркосбыте.

Ранее Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту деятельности нарколаборатории на территории Клинского городского округа Подмосковья, сообщает RT. Преступникам грозит наказание вплоть до пожизненного.

