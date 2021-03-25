Музыкант Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении музыканта Тимы Белорусских и его знакомого, которые обвиняются в обороте наркотиков без цели сбыта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.

Ранее официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская рассказала, что 6 января в помещении одного из игровых клубов в белорусской столице были задержаны 22-летний музыкант и его 25-летний знакомый, при личном обыске которых были обнаружены наркотики.

По данным уголовного дела, обвиняемые приобрели в сети Интернет наркотическое средство - гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика молодые люди употребили в помещении клуба, остальное обнаружили сотрудники милиции, которые также нашли у музыканта психотропное вещество – амфетамин массой 0,0375 грамма.

В Генпрокуратуре Белоруссии отметили, что обвиняемые признали свою вину в полном объёме.

Ранее в России в Самарской области в машине двух адвокатов из Адвокатской палаты Крыма нашли килограмм амфетамина, сообщает Ura.ru. Следователи уверены, что адвокаты, в отношении которых возбудили уголовное дело, купили наркотики для перепродажи, но не успели реализовать товар.

