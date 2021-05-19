Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки, которые направлены на реализацию предложений президента России Владимира Путина о поддержке семей.
Документ устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% от среднего заработка. Также неполным семьям с детьми до 17 лет будут назначены ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума в регионе.
Ранее правительство утвердило список поручений по итогам послания Владимира Путина. Отмечалось, что выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет должны быть произведены до 17 августа.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 10 июня представить подходы к созданию системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.
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