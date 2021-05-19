Совфед одобрил поправки о поддержке семей с детьми

Ранее правительство утвердило список поручений по итогам послания Владимира Путина. Отмечалось, что выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет должны быть произведены до 17 августа.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду до 10 июня представить подходы к созданию системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

