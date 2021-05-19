РФ присоединится к Конвенции о международной системе взыскания алиментов

Минюст РФ активизирует работу по присоединению России к Конвенции о международной системе взыскания алиментов, что позволит взыскивать алименты с должников, которые скрываются в других странах. Об этом в Совете Федерации заявил глава министерства Константин Чуйченко.

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Он отметил, что иногда один из родителей скрывается за рубежом, что помогает ему уклоняться от выполнения обязанности по выплате средств детям и другим членам семьи.

Ранее родителям выпускников огласили запретные фразы перед ЕГЭ. По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, чaсто нa фоне повышенной тревожности нa фоне ЕГЭ у школьников появляются симптомы, которые не нaблюдaлись до этого.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минюст РФАлименты
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