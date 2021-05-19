Он отметил, что иногда один из родителей скрывается за рубежом, что помогает ему уклоняться от выполнения обязанности по выплате средств детям и другим членам семьи.

Ранее родителям выпускников огласили запретные фразы перед ЕГЭ. По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, чaсто нa фоне повышенной тревожности нa фоне ЕГЭ у школьников появляются симптомы, которые не нaблюдaлись до этого.

