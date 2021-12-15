Матвиенко доложит кабмину о попытках давления Кравцова на Совфед

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко доложит кабмину о действиях министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который пытался надавить на Совфед и принять закон об использовании верифицированных учебников и онлайн-платформ. Об этом Матвиенко заявила на заседании.

По ее словам, министр просвещения «включил свои рычаги», чтобы Совфед принял закон, который был рекомендован к отклонению. Матвиенко подчеркнула, что это «ненормальный стиль» для руководителей такого уровня.