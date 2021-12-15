Матвиенко доложит кабмину о попытках давления Кравцова на Совфед
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко доложит кабмину о действиях министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который пытался надавить на Совфед и принять закон об использовании верифицированных учебников и онлайн-платформ. Об этом Матвиенко заявила на заседании.
По ее словам, министр просвещения «включил свои рычаги», чтобы Совфед принял закон, который был рекомендован к отклонению. Матвиенко подчеркнула, что это «ненормальный стиль» для руководителей такого уровня.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий использовать при дистанционном обучении методические материалы и онлайн-ресурсы, которые прошли государственную верификацию.
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