Совфед начал заседание с минуты молчания в память о Лужкове
Пленарное заседание Совета Федерации в среду, 11 декабря, началось с минуты молчания в память об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове. Как пишет ТАСС, председатель Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что бывший градоначальник ушёл из жизни накануне в возрасте 83 лет. Она отметила, что Лужков, который возглавлял Москву в самый сложный период, сделал многое для развития столицы и москвичей, отмечает RT.
Ранее стало известно, что москвичи продолжают нести цветы к мемориалу памяти Юрия Лужкова у здания столичной мэрии в Вознесенском переулке.
Похороны экс-мэра столицы пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря, после отпевания в храме Христа Спасителя, сообщают Известия.
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.
Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, говорится о том, что покойный был «личностью поистине неординарного масштаба».
Кроме того, президент назвал экс-мэра ярким и смелым политиком, «настоящим градоначальником» Москвы, которого уважали жители столицы.
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