Совфед начал заседание с минуты молчания в память о Лужкове

Пленарное заседание Совета Федерации в среду, 11 декабря, началось с минуты молчания в память об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове. Как пишет ТАСС, председатель Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что бывший градоначальник ушёл из жизни накануне в возрасте 83 лет. Она отметила, что Лужков, который возглавлял Москву в самый сложный период, сделал многое для развития столицы и москвичей, отмечает RT.

Ранее стало известно, что москвичи продолжают нести цветы к мемориалу памяти Юрия Лужкова у здания столичной мэрии в Вознесенском переулке.

Похороны экс-мэра столицы пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря, после отпевания в храме Христа Спасителя, сообщают Известия.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.