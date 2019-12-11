Совфед начал заседание с минуты молчания в память о Лужкове

11 декабря 201911:44

Пленарное заседание Совета Федерации в среду, 11 декабря, началось с минуты молчания в память об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове. Как пишет ТАСС, председатель Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что бывший градоначальник ушёл из жизни накануне в возрасте 83 лет. Она отметила, что Лужков, который возглавлял Москву в самый сложный период, сделал многое для развития столицы и москвичей, отмечает RT.

Ранее стало известно, что москвичи продолжают нести цветы к мемориалу памяти Юрия Лужкова у здания столичной мэрии в Вознесенском переулке.

Похороны экс-мэра столицы пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря, после отпевания в храме Христа Спасителя, сообщают Известия.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.

Градоначальник федерального масштаба

Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, говорится о том, что покойный был «личностью поистине неординарного масштаба».

Кроме того, президент назвал экс-мэра ярким и смелым политиком, «настоящим градоначальником» Москвы, которого уважали жители столицы.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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