Градоначальник федерального масштаба

Бывший мэр Москвы скончался на 84-м году в клинике в Германии, где ему была сделана операция на сердце. Столичным градоначальником Юрий Лужков стал в июне 1992 года, став вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. За те 18 лет, что Лужков руководил городом, в Москве значительно развилась торговля, пенсионеры начали получать ежемесячные «лужковские надбавки». В городе восстановили ряд памятников, в том числе храм Христа Спасителя, собор Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади, одновременно начав масштабный снос исторических зданий. При нем же началась точечная застройка, появился так называемый «лужковский стиль» в архитектуре, - напоминает «Интерфакс».

Именно Юрию Лужкову Москва обязана полной реконструкцией МКАД, которую до этого назвали «дорогой смерти», строительством Третьего транспортного кольца. Ему же – новоделами на месте исторических зданий Военторга, Манежа, гостиницы «Москва».

Тем не менее, вряд ли кто-то из тех москвичей, кто застал столицу времен первого мэра, станет оспаривать то, что Юрий Лужков расчистил эти «авгиевы конюшни» и фактически заново вдохнул в город жизнь, превратив его в мегаполис мирового уровня. На это обратил внимание в эфире НСН и Владимир Ресин, который долгое время являлся первым заместителем Лужкова.

«Я видел, как Москва буквально рождается заново под его руководством. Ему выпало отвечать за столицу и москвичей в самые тяжелые годы - в переходные 90-е. Он сумел за 18 лет, которые он возглавлял Москву, сделать то, что требовало время, в которое он работал. Только Юрий Михайлович - человек глыба, смог сохранить весь городской хозяйственный комплекс, он знал город как свои пять пальцев».

Современной России не хватает таких градоначальников, как Лужков. Такое мнение высказал в эфире НСН лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Чувствовали, что в столице есть хозяин, он везде присутствовал, не было расхлябанности, занимал твердую позицию. По-человечески относился к людям, можно было подойти к нему на каких-то торжествах… Таких мэров нам сегодня не хватает в плане заботы о городе и крепкой руки хозяйственника, если он брался за что-то, то это делалось – ремонт, дома, дороги или питание».

В сентябре 2010 года Лужков был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Такое решение вынес занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев. Этому предшествовал их конфликт и целая серия телепередач с критикой столичного мэра. Сегодня уволивший Лужкова премьер-министр Медведев выразил соболезнования родным усопшего.

