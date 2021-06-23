Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Олега Королева
Совет Федерации РФ на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия попавшего в ДТП липецкого сенатора Олега Королёва, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В сообщении отмечается, что решение было принято на основании заявления сенатора в связи с состоянием его здоровья.
Ранее сам Королев заявил, что решил досрочно сложить сенаторские полномочия «по рекомендации врачей».
В мае Telegram-канал Baza публиковал видео, на котором Lexus Королева неровно движется в середине проезжей части с двумя спущенными колёсами. Управлявший иномаркой сенатор объяснил, что ему стало плохо, сообщает RT. После этого Королёв обратился к сотрудникам ГИБДД, которые отвезли его домой.
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