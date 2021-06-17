Сенатор Королев объяснил своё решение покинуть Совфед
Попавший в ДТП липецкий сенатор Олег Королев заявил, что решил досрочно сложить сенаторские полномочия из-за состояния здоровья, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время он находится в больнице и Совет Федерации покидает «по рекомендации врачей».
Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал, что заявление Королева о досрочном сложении полномочий будет рассмотрено 23 июня.
Ранее Telegram-канал Baza публиковал видео, на котором Lexus Королева неровно движется в середине проезжей части с двумя спущенными колёсами. Управлявший иномаркой сенатор объяснил, что ему стало плохо, сообщает RT. После этого Королёв обратился к сотрудникам ГИБДД, которые отвезли его домой.
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