Сенатор Королев объяснил своё решение покинуть Совфед

Попавший в ДТП липецкий сенатор Олег Королев заявил, что решил досрочно сложить сенаторские полномочия из-за состояния здоровья, сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время он находится в больнице и Совет Федерации покидает «по рекомендации врачей».

Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал, что заявление Королева о досрочном сложении полномочий будет рассмотрено 23 июня.

Ранее Telegram-канал Baza публиковал видео, на котором Lexus Королева неровно движется в середине проезжей части с двумя спущенными колёсами. Управлявший иномаркой сенатор объяснил, что ему стало плохо, сообщает RT. После этого Королёв обратился к сотрудникам ГИБДД, которые отвезли его домой.

