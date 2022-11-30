Совфед до 2025 года продлил эксперимент по курортному сбору

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлевается до 1 января 2025 года.

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Кроме Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв, документ включает в эксперимент Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус». Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей.

Закон должен будет вступить в силу со дня официального опубликования.

Ранее российскому экологическому оператору совместно с Минприроды и Ростуризмом было поручено проработать вопрос о выделении части средств курортного сбора региональным операторам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в курортных зонах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ТуризмКурортыРоссияКурортный Сбор
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