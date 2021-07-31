Советский рубль продают в Челябинске за 3,5 миллиона

Житель Челябинска опубликовал на популярном сервисе бесплатных объявлений «Авито» советский рубль, оценив лот в 3,5 млн рублей, сообщают «Вести»-«Южный Урал».

В США выпустили монету в честь встречи Путина и Трампа в Хельсинки

На редкой монете с одной стороны изображена фигура Владимира Ленина, надпись «СССР» с советскими символами: серпом, молотом и пятиконечной звездой. На другой стороне надпись «один рубль» оформлена так же серпом, молотом и звездой, обрамленными колосьями и надписью «пятьдесят лет советской власти».

По данным нумизматов, стоимость юбилейных монет, выпущенных к 50-летию советской власти в 1967 году, зависит от качества чеканки. Самые ходовые экземпляры модно продать не дороже 30 рублей, а редкие, выпущенные ограниченной партией – около 10 тысяч рублей.

Ранее мужчина из Санкт-Петербурга решил продать монету номиналом два рубля через сервис бесплатных объявлений «Авито» по цене один миллиард рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: avito.ru
ТЕГИ:ПродажаЧелябинскЧелябинская ОбластьРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры