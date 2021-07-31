Советский рубль продают в Челябинске за 3,5 миллиона
Житель Челябинска опубликовал на популярном сервисе бесплатных объявлений «Авито» советский рубль, оценив лот в 3,5 млн рублей, сообщают «Вести»-«Южный Урал».
На редкой монете с одной стороны изображена фигура Владимира Ленина, надпись «СССР» с советскими символами: серпом, молотом и пятиконечной звездой. На другой стороне надпись «один рубль» оформлена так же серпом, молотом и звездой, обрамленными колосьями и надписью «пятьдесят лет советской власти».
По данным нумизматов, стоимость юбилейных монет, выпущенных к 50-летию советской власти в 1967 году, зависит от качества чеканки. Самые ходовые экземпляры модно продать не дороже 30 рублей, а редкие, выпущенные ограниченной партией – около 10 тысяч рублей.
Ранее мужчина из Санкт-Петербурга решил продать монету номиналом два рубля через сервис бесплатных объявлений «Авито» по цене один миллиард рублей.
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