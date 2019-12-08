Россиянин выставил на торги монету за миллиард рублей
Мужчина из Санкт-Петербурга продает монету номиналом два рубля через сервис бесплатных объявлений «Авито» по цене один миллиард рублей.
Владелец объясняет высокую стоимость монеты 2016 года дефектом, который делает ее «редкой», сообщают РИА Новости.
«Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!)», – сообщил мужчина.
Продавец отметил, что товар интересен коллекционерам и кроме продажи предложил обмен, не уточнив, однако, его условий.
Ранее научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Василий Зайцев рассказал НСН, чем интересна коллекционерам украинская монета с уезжающим Крымом.
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