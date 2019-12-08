Россиянин выставил на торги монету за миллиард рублей

«Очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса, ровно на 90 градусов (редкость именно в повороте на 90 градусов!)», – сообщил мужчина.

Продавец отметил, что товар интересен коллекционерам и кроме продажи предложил обмен, не уточнив, однако, его условий.

Ранее научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Василий Зайцев рассказал НСН, чем интересна коллекционерам украинская монета с уезжающим Крымом.

