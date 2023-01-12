Советский партийный и государственный деятель Рафик Нишанов умер в 95 лет

Бывший руководитель Узбекистана в ранге первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР, дипломат Рафик Нишанов скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил близкий к семье покойного ветеран узбекской журналистики Рахимджон Султанов.

Нишанов с 1989 года проживал в российской столице. Сейчас семья решает, где его похоронят. Среди возможных вариантов – рядом с супругой в Женеве или на родине в Узбекистане.

Рафик Нишанов с 1951 года находился на партийной работе в Узбекской ССР. В 1970 году перешел на дипломатическую службу.

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В январе 1988 года он возглавил ЦК компартии Узбекской ССР, одновременно с конца мая 1988 года до 25 мая 1989 года состоял в президиуме Верховного Совета СССР. В июне 1989 года Нишанова назначили председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР.

За свою приверженность Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачёву Нишанов имел прозвище «Личный «Рафик» Горбачёва». Он также прославился успокоительными речами во время жарких дискуссий в советском парламенте.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале этого года умер Руслан Хасбулатов - последний председатель Верховного Совета РСФСР.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Макаров
ТЕГИ:ПолитикаУзбекистанСССР
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