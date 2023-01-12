Советский партийный и государственный деятель Рафик Нишанов умер в 95 лет

Бывший руководитель Узбекистана в ранге первого секретаря ЦК компартии Узбекской ССР, председатель Совета национальностей Верховного Совета СССР, дипломат Рафик Нишанов скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил близкий к семье покойного ветеран узбекской журналистики Рахимджон Султанов.

Нишанов с 1989 года проживал в российской столице. Сейчас семья решает, где его похоронят. Среди возможных вариантов – рядом с супругой в Женеве или на родине в Узбекистане.

Рафик Нишанов с 1951 года находился на партийной работе в Узбекской ССР. В 1970 году перешел на дипломатическую службу.