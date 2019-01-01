В фонде сообщили, что ранее в распоряжении историков находились только немецкие варианты этого документа. Уточняется, что этот договор будет опубликован в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала». В нем ученые подробно разберут, почему борьба против стран нацистского блока в 1939 году не завершилась успешно.

Договор о ненападении между СССР и Германией был заключен 23 августа 1939 года. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Стрaны договорились не нaпaдaть друг нa другa и соблюдaть нейтрaлитет, если однa из них подвергнется aтaке любого другого госудaрствa. Пaкт был зaключен сроком нa 10 лет.

Ранее российским военным хотят запретить размещать на парадной форме больше десяти государственных орденов, медалей и иных ведомственных геральдических знаков. Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН высказал недоумение по поводу инициативы. По его словам, нельзя запрещать носить военным награды, выданные им государством и обществом.

