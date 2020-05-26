Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

Чиновница Юлия Арсенина, которая прославилась своим высказыванием о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, стала врио руководителя департамента здравоохранения Владимирской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение администрация региона. Напомним, накануне, 25 мая, стало известно, что глава департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев уволился по собственному желанию. Исполнять обязанности главы ведомства с 26 мая будет Юлия Арсенина, говорится в соответствующем распоряжении губернатора Владимира Сипягина.

Напомним, Юлия Арсенина «прославилась» в июне прошлого года благодаря своему высказыванию о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать. И «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», утверждала чиновница.