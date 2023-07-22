Советник Аксенова опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги
Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал алгоритмы действий для водителей и пассажиров на Крымском мосту при объявлении сигнала тревоги. Об этом помощник руководителя региона написал в Telegram.
Крючков сопроводил запись слайдами, на которых прописаны правила для граждан. Так, если воздушная тревога застала водителя при досмотре перед въездом на мост, автомобилисту следует сложить все вещи обратно и направиться в безопасное место со всеми своими пассажирами.
Если машина находится в очереди на досмотр, всем нужно вернуться в нее и следовать в безопасное место. В случае, если авто уже находится на мосту, следует соблюдать указания системы громкоговорителей, не останавливаться и не покидать машину, двигаться в сторону выезда с моста.
При этом граждан призывают не паниковать, не снимать происходящее и не выкладывать в Сеть. Сигнал о возобновлении движения по Крымскому мосту передадут по громкой связи и опубликуют в Telegram-канале с оперативной информацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru